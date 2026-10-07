Două echipe sunt deja calificate în sferturile Ligii Națiunilor la fotbal. Situația după primele patru etape

Portugalia își asigurase calificarea încă de duminică, după succesul cu 2-1 în fața Norvegiei. Campioana en-titre din Liga Națiunilor are maximum de puncte în grupa A4 și nu mai poate pierde unul dintre primele două locuri. Portugalia conduce cu 12 puncte, fiind urmată de Danemarca, cu șase, în timp ce Norvegia și Țara Galilor au câte trei puncte fiecare.

Spania a devenit a doua echipă calificată în sferturi, după ce a revenit și a învins Croația cu 2-1, marți seară. Ivan Perišić a deschis scorul în minutul 17, însă Mikel Merino a egalat în minutul 61 și, apoi, a înscris golul victoriei în minutul 89. Croația a jucat în inferioritate numerică în ultima parte a meciului, după eliminarea lui Perišić pentru cumul de cartonașe galbene.

Succesul a dus campioana mondială la 12 puncte din patru meciuri și a prelungit la 42 de partide seria sa fără înfrângere în timpul regulamentar. Anglia ocupă locul secund în grupa A3, cu nouă puncte, după victoria cu 3-0 în fața Cehiei, marți seară, iar Croația are trei puncte. Cehia rămâne fără punct, pe ultimul loc.

Celelalte două grupe rămân deschise

În grupa A1, Franța conduce cu 10 puncte, Italia are șapte, iar Belgia șase. Franța a făcut un pas important spre sferturi după victoria cu 4-1 în fața Belgiei, în timp ce Italia a învins Turcia cu 3-1, în etapa precedentă. Turcia ocupă ultimul loc, fără niciun punct.

În grupa A2, situația este de asemenea echilibrată. Echipa din Țările de Jos este în fruntea clasamentului, cu opt puncte, la egalitate cu Grecia, care a remizat cu Germania în ultima etapă. Germania ocupă locul 3, cu cinci puncte, în vreme ce Serbia se află pe ultima poziție, fără punct.

În sferturile de finală se califică primele două clasate din fiecare dintre cele patru grupe ale Ligii A. Cele opt echipe vor disputa sferturile de finală în martie 2027.

Ultimele două etape ale fazei grupelor sunt programate în 12-14 noiembrie și 15-17 noiembrie 2026.