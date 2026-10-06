Michael Olise, după „remontada” Franței cu Belgia: Zidane ne-a spus ce trebuie să reparăm

Franța a fost condusă cu 0-1 după golul lui Dodi Lukébakio din minutul 35. Situația s-a schimbat însă radical după introducerea lui Olise și Rayan Cherki, iar francezii au înscris de patru ori în ultimele 14 minute ale partidei.

Olise a povestit că Zidane a discutat cu el și cu Cherki înainte ca cei doi să intre pe teren și le-a explicat ce trebuie să schimbe pentru ca Franța să poată întoarce rezultatul.

„Ne-a spus ce trebuia să reparăm, mie și lui Cherki, pentru a reveni. Ne-a spus: «Faceți exact ce vă spun și vom pleca de aici cu cele trei puncte». Ne-a motivat, iar apoi am marcat patru goluri”, a relatat Olise, după meci.

Planul selecționerului a funcționat aproape perfect. Désiré Doué a egalat în minutul 77. Patru minute mai târziu, Olise i-a oferit pasa lui Cherki pentru 2-1, iar fotbalistul lui Bayern a înscris în minutele 88 și 90+1 pentru a închide tabela la 4-1.

Pentru Olise, a fost o nouă evoluție decisivă în tricoul Franței. El înscrisese golul victoriei și în partida precedentă cu Belgia, disputată la Bruxelles, când francezii s-au impus cu 1-0.

La finalul meciului de la Paris, Olise a pus succesul pe seama jocului colectiv și a ideilor aduse de Zidane.

„Este și un efort colectiv. El vine cu idei, noi le urmăm și am făcut asta bine în ultimele patru meciuri”, a mai spus fotbalistul.

Victoria păstrează Franța pe primul loc în grupa A1, cu 10 puncte, după patru etape, urmată de Italia, cu 7 puncte, și Belgia, cu 6. Pentru Zidane, succesul a reprezentat și prima victorie pe teren propriu de când a preluat naționala Franței.