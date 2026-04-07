Echipa națională de fotbal a României: Mulțumim pentru tot, domnule Lucescu

„S-a stins un om care a fost mai mult decât un antrenor, cel care ne-a învățat că fotbalul nu este doar un sport, ci un mod de a trăi cu demnitate”, scrie echipa națională de fotbal a României, pe pagina de Facebook.

Potrivit tricolorilor, Mircea Lucescu a fost un model pentru zeci de generații, un om care a iubit fotbalul mai mult decât pe sine însuși.

„Ne rămân amintirile, lecțiile de viață și eleganță inconfundabilă cu care pășea pe fiecare stadion al lumii. Suntem convinși de un singur lucru: dacă acolo unde sunteți acum există un teren de fotbal, cu siguranță îl veți găsi. Mulțumim pentru tot, domnule Lucescu! Odihniți-vă în pace!”, este mesajul tricolorilor.

Mircea Lucescu s-a stins, marți, la ora 20.30, la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce a fost spitalizat timp de mai bine de o săptămână.