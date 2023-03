Elena Rybakina, prima semifinalistă de la Indian Wells

Rybakina a obţinut o victorie cu 7-6 (4), 2-6, 6-4 în faţa sportivei din Cehia (76 WTA). Dar dacă nu ar fi fost o pereche de lovituri de dreapta greşite şi prost sincronizate în primul set, acest meci ar fi putut foarte bine să se termine în alt mod.

"A fost foarte greu astăzi", a declarat Rybakina în interviul de pe teren. "Nu am început atât de bine. Am fost un pic mai lentă decât de obicei. Karolina a jucat foarte bine. Şi apoi, în momentele importante, am jucat eu bine".

Rybakina, campioană în exerciţiu la Wimbledon şi finalistă la Australian Open, o va întâlni în semifinalele de vineri pe învingătoarea meciului dintre Iga Swiatek, numărul 1, şi Sorana Cirstea.

În ciuda condiţiilor grele care nu au fost favorabile jocului ei cu lovituri puternice, Rybakina şi-a găsit ritmul, după un start mai greu, revenind de la 2-4 şi 3-5 şi câştigând la tiebreak un prim set epuizant de 76 de minute, după ce a salvat, dar a şi ratat o minge de set.

Muchova a reuşit un set secund mult mai bun, pe care l-a condus cu avantaj de un break până la 2-5, după care a mai câştigat un game contra serviciului, ducând meciul în set decisiv. A fost primul set pierdut de Rybakina în acest an la Indian Wells.

În setul 3, Muchova a fost prima care a cedat un break, iar Rybakina a profitat de avantaj, valorificându-şi propriul serviciu şi mai apoi fructificând a treia minge de meci, pentru a pune capăt confruntării după 2 ore şi 45 de minute.

Muchova, aflată pe locul 76 în topul jucătoarelor din circuitul WTA, ar fi putut să devină doar a treia jucătoare clasată în afara Top 50 care ajunge în semifinale în lunga istorie a turneului.