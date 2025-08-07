India nu va compromite bunăstarea fermierilor. Modi nu cedează în fața presiunilor lui Trump

Premierul Narendra Modi a subliniat că bunăstarea agricultorilor, a sectorului lactatelor și a pescarilor indieni rămâne o prioritate națională, „India nu va face niciodată compromisuri în ceea ce privește bunăstarea fermierilor. Pentru noi, bunăstarea fermierilor este supremă. India nu va face niciodată compromisuri în privința acestui lucru, chiar dacă va trebui să plătesc un preț mare pentru asta”, a spus Modi, potrivit Reuters.

Tarifele americane au fost majorate ca represalii pentru continuarea importurilor de petrol rusesc de către India, potrivit declarațiilor președintelui Trump. Noul tarif de 50% va intra în vigoare pe 28 august și este printre cele mai mari impuse unui partener comercial al SUA.

Ministerul de Externe al Indiei a catalogat decizia drept „extrem de nefericită”, promițând că va lua toate măsurile necesare pentru a-și proteja interesele naționale.

Negocierile comerciale dintre India și SUA au eșuat după cinci runde, din cauza divergențelor privind deschiderea sectorului agricol și a celui al produselor lactate din India, dar și refuzul New Delhiului de a opri achizițiile de petrol din Rusia.

Pe fondul acestei crize diplomatice, India explorează noi parteneriate strategice. Narendra Modi pregătește o vizită în China, fiind prima în peste șapte ani.