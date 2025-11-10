Kremlinul anunță că se fac pregătiri pentru vizita lui Putin în India

Kremlinul a declarat luni că se „pregătește activ” pentru vizita președintelui Vladimir Putin în India înainte de sfârșitul anului și speră că aceasta va fi o călătorie importantă. Anunțul a fost făcut de către purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Potrivit agenției Reuters, președintele rus Vladimir Putin urmează să viziteze India în luna decembrie.

„În prezent, ne pregătim activ pentru vizita lui Putin în India”, a declarat Dmitri Peskov reporterilor din Moscova.

Întrebat care va fi agenda discuțiilor, Peskov a refuzat să dea detalii în legătură cu acordurile care ar putea fi încheiate în timpul acestei vizite oficiale.

Anunțul vine în contextul în care ultima vizită a lui Putin în India a avut loc la sfârșitul anului 2021, cu două luni înainte de a izbucni războiul în februarie 2022.

Președintele SUA, Donald Trump, i-a cerut în repetate rânduri prim-ministrului Narendra Modi ca India să înceteze să mai cumpere petrol din Rusia. India este unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol rusesc, iar Moscova se află sub sancțiuni americane în acest domeniu.