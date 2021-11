Emma Răducanu: „Am nevoie de o pauză de la tenis"

Emma Răducanu nu a reuşit să repete succesul de la US Open în săptămânile de după realizarea istorică, dar britanica este acum pregătită pentru o vacanţă. A fost un final de an destul de furtunos pentru cea care a cunoscut o expunere extraordinară pe plan social, după recentul său parcurs la US Open