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FC Argeș – CFR Cluj 0-1. Anton Kresic aduce trei puncte ardelenilor, piteștenii rămân fără victorie

CFR Cluj a învins-o, luni seară, în deplasare, pe FC Argeș, scor 1 - 0, în etapa a 11-a din SuperLiga, grație unui gol înscris de Anton Kresic în repriza secundă.
FC Argeș - CFR Cluj 0-1. Anton Kresic aduce trei puncte ardelenilor, piteștenii rămân fără victorie
Foto arhivă Sursa: Mediafax Foto/Fotograf: Flaviu Buboi
Oana Antipa
12 oct. 2026, 20:09, Sport
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Piteștenii au avut mai multe oportunități de a marca și au trimis mingea în bară, dar au ajuns la șapte etape consecutive fără victorie în campionat.

FC Argeș a avut ocaziile primei reprize

Gazdele au început mai periculos partida și au creat mai multe situații la poarta apărată de Otto Hindrich Vâlceanu.

Luvambo a ratat dintr-o poziție favorabilă în minutul 18, iar patru minute mai târziu Matos a trimis puternic pe lângă poartă. Același Matos a fost din nou aproape de deschiderea scorului în minutul 34, când lovitura sa de cap, venită după un corner, nu a prins cadrul porții.

În minutul 44, atacantul piteștenilor a mai avut o oportunitate, însă șutul său a trecut puțin peste transversală. Cele două formații au intrat astfel la vestiare fără gol marcat.

Bara i-a salvat pe ardeleni, Kresic a marcat

Cea mai mare ocazie a lui FC Argeș a venit imediat după pauză. În minutul 49, Luvambo a trimis mingea în fața porții, iar Tofan a reluat din apropiere, însă execuția sa a lovit bara.

CFR Cluj a profitat nouă minute mai târziu. În minutul 58, Andrei Cordea a trimis o centrare înaltă în careul advers, iar fundașul Anton Kresic a reluat cu capul în plasă din câțiva metri, pentru 1-0.

Ardelenii au avut șansa să își majoreze avantajul în minutul 60, când Cordea a șutat peste poartă din interiorul careului.

FC Argeș a continuat să caute egalarea. Luvambo a primit o nouă oportunitate în minutul 67, însă a trimis peste poartă din numai câțiva metri.

Finalul le-a aparținut oaspeților în privința marilor ocazii, Buș și Rocha fiind aproape de gol în minutul 83. Tabela nu s-a mai modificat, iar CFR Cluj a plecat de la Pitești cu toate cele trei puncte.

Șapte etape fără victorie pentru FC Argeș

Rezultatul prelungește perioada dificilă traversată de formația piteșteană. Ultimul succes al lui FC Argeș în SuperLiga datează din 9 august, când echipa s-a impus cu 1 – 0 pe terenul Universității Craiova.

De atunci, înaintea partidei cu CFR, piteștenii adunaseră două remize și patru înfrângeri. Eșecul de luni duce seria fără victorie la șapte etape consecutive.

CFR Cluj și-a confirmat totodată avantajul istoric în confruntările directe din principala competiție internă. Înaintea partidei de luni, ardelenii câștigaseră 19 dintre cele 34 de întâlniri cu FC Argeș.

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