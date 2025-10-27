FC Botoșani, 2-0 cu Hermannstadt. Echipa lui Grozavu continuă parcursul excelent din Superligă

Formația pregătită de Leo Grozavu a deschis scorul rapid, în minutul 18, prin Mykola Kovtalyuk.

În minutul 28, Botoșani și-a mărit avantajul. După o lovitură de colț, mingea a ajuns la Charles Petro, care a marcat de la bara a doua.

După victoria cu Hermannstadt, FC Botoșani ajunge la 31 de puncte după 14 etape și se menține pe prima poziție în clasamentul Superligii, având cel mai bun atac și a doua cea mai solidă defensivă din competiție.

Hermannstadt e pe locul 15, având doar 10 puncte după 14 meciuri.

Echipele de start

FC Botoșani: Anestis – Ilaș, Miron, Diaw, Țigănașu – Petro, Bordeianu – Cîmpanu, Ongenda, Mailat – Kovtalyuk

Rezerve: Kukic, Pavlovic, Suta, Adams, M. Fernandes, G. David, Aldair, Bodișteanu, Mitrov, E. Lopez, A. Dumitru, Dumiter

Antrenor Leo Grozavu

Hermannstadt: Căbuz – Căpușă, Bejan, Selimovic – Antwi, Biceanu, Ivanov, Oroian, Ciubotaru – Gjorgjjevski, Neguț

Rezerve: Bârstan, Muțiu, Issah, Karo, L. Stancu, Kujabi, Dr. Albu, Tavares, Batista, P. Vuc, Chițu, S. Buș

Antrenor: Marius Măldărășanu