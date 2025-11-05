FCSB învinge Lokomotiva Zagreb și se califică în play-off-ul UEFA Youth League

Golurile FCSB-ului au fost semnate de Necșulescu (’23), David Popa (’39) și Toma (’59), jucător folosit constant și la prima echipă pentru respectarea regulii U21.

FCSB a condus cu 2-0 și 3-1, echipa din Croația stabilind scorul final printr-un gol în minutul 90.

În play-off, FCSB U19 va întâlni câștigătoarea dintre Akademia Puskás și Brann Bergen, după ce prima manșă dintre cele două formații s-a încheiat la egalitate, 1-1.

Partida de la Berceni a început cu un moment de reculegere în memoria legendarului antrenor Emerich Jenei, care a murit miercuri, la vârsta de 88 de ani.

În tribune s-au aflat și Vlad Chiricheș, alături de președintele FRF, Răzvan Burleanu.