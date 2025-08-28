FIFA: Parchetul elvețian închide definitiv dosarul împotriva lui Blatter și Platini. Anchetele au durat zece ani

Biroul procurorului general al Elveției a precizat că nu va face recurs împotriva deciziilor de achitare pronunțate în martie de o curte de apel, potrivit AP.

Primul proces, din 2022, îi acuza pe cei doi de fraudă, fals, proastă gestiune și deturnare a peste două milioane de dolari din fondurile FIFA în 2011. Plata către Platini a ieșit la iveală în 2015, în timpul anchetelor federale privind oficiali din fotbalul internațional, desfășurate atât în Statele Unite ale Americii, cât și în Elveția.

Aceste acuzații, neprobate în fața instanțelor elvețiene, i-au determinat pe Blatter și Platini să părăsească funcțiile lor, ducând la alegerile din 2016 care au instalat în fruntea FIFA pe Gianni Infantino și la UEFA pe Aleksander Ceferin.

Parchetul elvețian a transmis că prin acceptarea verdictelor instanței de apel „se încheie un alt capitol în cadrul complexului de proceduri legate de fotbal”.