Flamengo a reușit să-și mențină avantajul de 1-0 obținut în prima manșă, pe teren propriu, și va lupta pentru al patrulea titlu din istoria clubului în prestigioasa competiție sud-americană, după succesele din 1981, 2019 și 2022. O eventuală victorie ar aduce Braziliei al optulea trofeu în ultimele nouă ediții ale turneului.

Finala este programată pentru 29 noiembrie pe stadionul Monumental din Lima, Peru.

Flamengo a încheiat manșa secundă cu 10 jucători, după eliminarea lui Gonzalo Plata în minutul 56, dar a reușit să reziste și să-și asigure prezența în ultimul act.

În cealaltă semifinală, echipa Ecuadorului, Liga de Quito, conduce cu 3-0 în fața brazilienilor de la Palmeiras, returul fiind programat vineri dimineață.