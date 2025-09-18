Fundaşul Jeremie Frimpong: Liverpool este o echipă care câştigă trofee şi asta vreau să fac şi eu

„De asta am venit la Liverpool. Liverpool este o echipă care câştigă, care ştie să câştige trofee, şi asta vreau să fac şi eu”, a declarat Frimpong, într-un comunicat al clubului englez, publicat joi.

Fundaşul neerlandez a subliniat perseverenţa şi caracterul echipei după ce Liverpool a condus cu 2-0 în primele şase minute, iar spaniolii au revenit, golul victoriei venind în minutul 90+2: „E parte din fotbal, uneori marchezi în ultimele minute. Cel mai important este că am câştigat. Am fost echipa mai bună şi am jucat foarte bine”.

„Fotbalul e despre victorie. Putem juca şi mai bine, dar la final contează să câştigi şi să marchezi goluri. Pentru a câştiga trofee, trebuie să câştigi”, a încheiat Frimpong.