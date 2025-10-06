Fundașul Kevin Ciubotaru, la prima convocare la echipa națională: Voi încerca să învăț cât mai multe

„Am primit vestea convocării de la antrenorul Marius Măldărășanu (n.n. – antrenorul Hermannstadt). E o mare bucurie, pentru că de mic am visat să ajung la echipa națională de seniori. E o mândrie pentru mine și pentru familia mea. Cei din familie poate se bucură și mai mult decât mine, pentru că eu poate încă nu realizez ce mi se întâmplă. Dar. încerc să fructific această ocazie care mi s-a dat”, a declarat Ciubotaru luni, într-un interviu pentru FRF TV.

„O experiență de care vreau să mă bucur cât mai mult”

„E o experiență de care vreau să mă bucur cât mai mult. O să dau tot ce pot la antrenamente și chiar la meci, dacă domnul Lucescu îmi va da minute. Trebuie să învăț cât mai multe de la dânsul și de la ceilalți jucători”, a mai spus tânărul fundaș.

Ciubotaru a amintit și de perioada petrecută la Rangers, în Scoția, unde a avut ocazia să se antreneze alături de Ianis Hagi: „Am vorbit cu Ianis când eram și eu la Rangers. Ne-am și antrenat o perioadă atunci, a fost o mare bucurie. Iar acum mă bucur și mai mult că suntem din nou împreună, de data aceasta la lotul mare”.

Născut în Italia, la Roma, și format la academia clubului Ciampino, Kevin Ciubotaru a revenit în România, considerând că este o decizie menită să-i ofere o șansă reală de afirmare.

„Ne-am mutat în România pentru că am văzut că era o oportunitate să fac pasul spre naționala mare. A fost o alegere foarte bună pentru mine, m-a ajutat să cresc ca jucător. Vreau ca suporterii să mă vadă ca pe un fotbalist care muncește și își dorește să ajungă la cel mai înalt nivel. Se poate ajunge oriunde cu muncă și perseverență”, a mai mărturisit fotbalistul.

România, două meciuri pe Arena Națională în această săptămână

Echipa națională de fotbal a României va disputa două meciuri în această săptămână, ambele pe Arena Națională: un amical cu selecționata Republicii Moldova (joi, ora 21:00) și confruntarea din preliminariile Cupei Mondiale 2026 cu Austria (duminică, ora 21:45).

După cinci etape, Bosnia și Herțegovina conduce Grupa H, cu 12 puncte (5 jocuri), urmată de Austria (12 puncte, 4 jocuri) și România, cu 7 puncte (5 jocuri). Primele clasate se califică direct la turneul final, care va avea loc în SUA, Mexic și Canada, în timp ce echipele de pe locurile secunde vor merge la baraj.