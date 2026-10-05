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Gică Hagi, întrebat dacă va continua la națională: „De mâine încolo avem timp”

Gică Hagi a evitat să spună dacă va continua pe banca echipei naționale după noua înfrângere a României, selecționerul afirmând, după meci, că este prea devreme pentru discuții despre viitor și că, deocamdată, trebuie analizat ceea ce s-a întâmplat pe teren.
Gică Hagi, întrebat dacă va continua la națională: „De mâine încolo avem timp”
GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
06 oct. 2026, 00:45, Sport
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„Suntem la cald. Înfrângeri care dor, care mă dor. Să zicem că astăzi a fost un meci în care a contat susținerea suporterilor. Am ieșit la joc, am făcut lucruri bune, dar înfrângerea e înfrângere și doare. În acest proces cu ei, credeam că puteam face mult mai mult. Acum am văzut că drumul e mult mai greu, trebuie muncă multă, să muncim cum trebuie, ca trebuie să meargă mai sus, să câștigăm. Suntem la echipa națională și trebuie să câștigi”, a declarat Gică Hagi pentru Antena Sport.

Întrebat dacă va continua „acest nou drum al echipei naționale” alături de jucători, Hagi a evitat un răspuns clar.

„Suntem la meci, vorbim de meci. De ce să vorbim de alte lucruri? De mâine încolo avem timp”, a spus selecționerul.

Hagi a vorbit și despre perioada scurtă pe care a avut-o la dispoziție pentru a lucra cu jucătorii: „Cred că ne-am cunoscut bine în aceste zile și ușor-ușor o să vedem ce vom face”.

Selecționerul a vorbit și despre fani. „Ne pare rău că nu le-am adus victoria și e clar că simțim acest lucru, dar le mulțumim că au venit, că sunt lângă echipă și cred că întotdeauna vor fi, pentru că au fost și în Germania și de atunci publicul e numărul 1”, a declarat Gică Hagi.

Suedia a câștigat, luni seara, cu 1-0 pe Arena Națională, printr-un gol înscris de Gyökeres în minutul 13. România rămâne astfel fără victorie în actuala ediție a Ligii Națiunilor, în care a înregistrat patru înfrângeri.

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