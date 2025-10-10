Giro d’Italia 2026, din nou cu start extern! De această dată, Bulgaria va deschide cursa

Giro d’Italia 2026 va porni din Bulgaria, a confirmat Urbano Cairo, preşedintele RCS MediaGroup, compania care deţine organizatorul RCS Sport, în cadrul Festivalului dello Sport de la Trento.

Anunţul oficial vine după ce ministrul bulgar al Turismului dezvăluise informaţia în luna august.

„Anul viitor vom pleca din Bulgaria. Pornirea din afara Italiei are un impact pozitiv atât asupra localnicilor, cât şi asupra italienilor. Reuşeşte să dea un impuls semnificativ exporturilor. Giro este un ambasador al bucuriei în lume”, a declarat Cairo.

Detaliile complete ale „Grande Partenza” vor fi anunţate ulterior, însă primele trei etape vor avea loc aproape sigur în Bulgaria, urmate de o zi de pauză, pentru transferul caravanei în Italia.

Va fi a 16-a ediţie a Giro care începe în afara graniţelor Italiei şi a doua consecutivă, după ce cursa din acest an a debutat în Albania, scrie AP.

Câştigătorul en-titre al Turului Italiei este britanicul Simon Yates.