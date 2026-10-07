Harry Kane scrie istorie pentru Anglia la 33 de ani. Două borne impresionante într-un singur meci

Kane marcase de două ori și în partida precedentă a Angliei, 7-0 cu Croația, iar performanța de marți de pe Wembley a dus la o nouă bornă în istoria naționalei. El este primul jucător englez care înscrie o „dublă” în două apariții consecutive la o vârstă atât de înaintată.

Recordul de vârstă pentru o „dublă” reușită într-un singur meci îi aparține lui Frank Lampard la naționala Angliei. Lampard a marcat de două ori contra Moldovei în septembrie 2012, la 34 de ani și 79 de zile.

Cele două goluri reușite de Kane împotriva Cehiei au contribuit și la o altă performanță.

Atacantul a ajuns la 13 goluri marcate pentru Anglia în 2026, al doilea cel mai bun bilanț al unui jucător al naționalei într-un an calendaristic. Recordul este deținut tot de Kane, cu 16 goluri marcate în 2021.

Kane a avut un rol decisiv în victoria Angliei cu Cehia. A contribuit la primul gol, după centrarea sa care a precedat autogolul lui Vladimir Coufal, apoi a înscris în minutele 40 și 57. A ajuns astfel la 91 de goluri în 125 de selecții pentru Anglia.

Meciul de pe Wembley a avut și o semnificație istorică pentru atacant. Kane a egalat cu această ocazie recordul lui Peter Shilton, ajungând la 125 de selecții pentru Anglia. El a atins această bornă în 11 ani și 193 de zile, cu peste opt ani mai repede decât fostul mare portar.