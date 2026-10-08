„Iadul” lui Ronaldo la naționala Portugaliei: între o lună și șase luni de suspendare, după plecarea din cantonament

„Nu văd cum ar putea scăpa fără sancțiune. Ronaldo este deja suspendat în ceea ce privește participarea sau reprezentarea echipei naționale”.

Avocatul portughez Gonçalo Almeida a declarat pentru A Bola că starul de 41 de ani se află deja sub o suspendare preventivă automată, iar Federația portugheză (FPF) pregătește procesul disciplinar.

Cum s-a ajuns aici

Ronaldo a plecat din cantonament pe 30 septembrie, la Copenhaga, după ce selecționerul Jorge Jesus a anunțat că nu va fi titular în meciul cu Danemarca din Liga Națiunilor. Căpitanul stătuse pe bancă tot meciul câștigat cu 2-1 în Norvegia. Este prima dată, în 23 de ani la națională, când Ronaldo părăsește un cantonament.

Marți, el și-a cerut scuze printr-un comunicat, spunând că nu ar fi trebuit să plece și că responsabilitatea îi aparține în întregime. Totuși, l-a acuzat pe selecționer de o încălcare gravă a încrederii. Ronaldo a mai precizat că nu cere circumstanțe atenuante, pentru că statutul de căpitan e o circumstanță agravantă.

Ce spune regulamentul

Articolul 160 din Regulamentul disciplinar al FPF prevede, pentru jucătorul care părăsește fără motiv activitățile naționalei, o suspendare de la o lună la șase luni, plus amendă. Comisia de disciplină poate acționa direct, fără plângere formală, pentru că faptele sunt publice. Ronaldo va fi notificat pentru a-și prezenta poziția, iar decizia ar putea veni destul de repede, crede Almeida.

Pentru că și-a recunoscut vina, se aplică articolul 244, care permite reducerea la jumătate a pedepselor. Astfel, sancțiunea minimă de o lună ar putea coborî la doar 15 zile. Federația trebuie să țină cont și de articolul 44: lipsa abaterilor în ultimele trei sezoane, cele două decenii fără probleme și meritele istorice pentru fotbalul portughez.

Când ar putea reveni

Suspendarea preventivă se scade din pedeapsa finală. Dacă FPF decide rapid, Ronaldo ar putea juca deja pe 14 noiembrie, cu Danemarca, la Braga, și trei zile mai târziu cu Țara Galilor.

Precedentul nu e însă favorabil. În 2011, fundașul Ricardo Carvalho a plecat din cantonament înaintea unui meci cu Ciprul, iar Federația l-a suspendat un an de la echipa națională.