Încă un fotbalist de la Cupa Mondială are probleme în Canada. A fost refuzat la intrarea în țară din cauza unei anchete

Anunțul a fost făcut de Federația Ivoriană de Fotbal, care a precizat că jucătorul va rămâne în Statele Unite până la întoarcerea echipei, potrivit BBC.

Decizia vine în contextul în care atacantul de 23 de ani este vizat de o anchetă aflată în desfășurare în Franța.

Fotbalistul este vizat de o investigație privind pariurile sportive

Potrivit presei franceze, Elye Wahi a fost audiat luna trecută în cadrul unei investigații referitoare la presupuse acte de manipulare a unor evenimente din meciuri.

Anchetatorii analizează suspiciuni legate de un cartonaș galben primit de jucător într-un meci din campionatul Franței, disputat în luna mai.

Liga Profesionistă de Fotbal din Franța a confirmat că a fost alertată în legătură cu un volum neobișnuit de pariuri plasate pe sancționarea fotbalistului în partida respectivă.

Parchetul din Marsilia a anunțat că un jucător în vârstă de 23 de ani, care evoluează în Ligue 1, a fost reținut și audiat în cadrul unei investigații privind fraudă organizată, corupție sportivă și spălare de bani. Autoritățile nu au confirmat oficial identitatea persoanei vizate.

După audieri, fotbalistul a fost eliberat, iar investigația continuă.

Federația ivoriană îi acordă sprijin

Reprezentanții Federației Ivoriene de Fotbal au transmis că nu au fost informați oficial despre existența unor proceduri judiciare sau administrative împotriva lui Wahi.

„Federația își exprimă sprijinul deplin pentru jucător și își reafirmă încrederea în el”, se arată într-un comunicat al instituției.

Oficialii au subliniat că atacantul rămâne un jucător important pentru echipa națională.

Al doilea caz de la Cupa Mondială

Elye Wahi este al doilea participant la actuala ediție a Cupei Mondiale care nu primește acces în Canada din motive legate de proceduri judiciare.

Anterior, internaționalul ghanez Thomas Partey nu a obținut viză pentru Canada din cauza unor acuzații penale aflate pe rol în Regatul Unit.

Partey a ratat astfel partida câștigată de Ghana împotriva Panama, iar o solicitare ulterioară de acces temporar în Canada a fost respinsă de instanțele canadiene.

În cazul lui Wahi, autoritățile canadiene nu au oferit explicații publice suplimentare privind refuzul intrării în țară. Coasta de Fildeș urmează să joace împotriva Germaniei la Toronto, înainte de a reveni în Statele Unite pentru următorul meci din grupă.