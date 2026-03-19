Iranul „boicotează” Cupa Mondială din SUA, dar nu se va retrage din evenimentul din 2026

Naționala Iranului își continuă pregătirea pentru Cupa Mondială FIFA 2026 și nu ia în calcul retragerea din competiție, relatează Al Jazeera.

Cu toate acestea, oficialii federației anunță că echipa nu dorește să joace meciuri pe teritoriul Statelor Unite, din cauza tensiunilor politice recente legate de conflictul în desfășurare.

Iranul a obținut calificarea repede, dar contextul conflictului cu Statele Unite, apărut la finalul lunii februarie, a ridicat semne de întrebare asupra participării sale în condiții normale.

Turneul final este programat între 11 iunie și 19 iulie și are loc în SUA, Mexic și Canada.

Conform programului actual, selecționata Iranului ar trebui să dispute toate meciurile din faza grupelor în Statele Unite. Președintele Federației de Fotbal din Iran, Mehdi Taj, a anunțat însă că există discuții cu FIFA pentru mutarea acestor partide în Mexic.

În paralel, Iranul urmează să joace două partide amicale în Antalya, contra Nigeriei și Costa Ricăi, în cadrul unui turneu internațional. Inițial, competiția trebuia organizată în Iordania, dar locația a fost schimbată din cauza situației din Orientul Mijlociu.

„Echipa națională organizează o cantonament în Turkiye și vom juca și două meciuri amicale acolo. Vom boicota America, dar nu vom boicota Cupa Mondială.”, a declarat Mehdi Taj.

Subiectul a devenit și mai complicat după declarațiile președintelui american Donald Trump, care a afirmat că jucătorii iranieni ar putea avea probleme de siguranță.

Ulterior, acesta a precizat că singurele posibile riscuri nu vin din partea Statelor Unite, însă oficialii iranieni folosesc aceste afirmații pentru a susține cererea de relocare a meciurilor.

Mexicul a anunțat că vrea să găzduiască partidele Iranului, inclusiv duelurile cu Noua Zeelandă, Belgia și Egipt. Însă decizia finală aparține de FIFA, care a declarat că menține programul stabilit și continuă discuțiile cu federația iraniană.

În același timp, organizațiile internaționale atrag atenția asupra responsabilității forului mondial.

Reprezentanții sindicatelor jucătorilor spun că siguranța sportivilor și a suporterilor trebuie să fie prioritară, și că orice risc trebuie evaluat și gestionat corespunzător.