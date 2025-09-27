Jannik Sinner s-a calificat în sferturile turneului de la Beijing

Jannik Sinner s-a calificat în sferturile competiției ATP 500 de la Beijing. Italianul l-a învins pe francezul Terence Atmane cu 6-4, 5-7, 6-0.

Atmane, care ocupă locul 68 ATP, s-a accidentat după al doilea set, dar a continuat până la final fără să ceară pauză medicală.

În primul set, Sinner a făcut diferența cu un break la 2-1. Setul a durat aproape o oră, iar la final italianul a salvat trei mingi de break și a închis setul la a doua minge.

Setul al doilea a fost, probabil, cel mai intens de urmărit. Tenismenii au început cu game-uri câștigate fără punct pierdut, apoi au urmat patru break-uri consecutive. Fiecare a luat câte două game-uri pe serviciul adversarului.

Cei doi au ajuns apoi în prelungiri. Atmane a obținut break-ul pentru 7-5, la capătul celui mai lung game al setului. Jannik Sinner a salvat două mingi de set, dar a treia i-a adus francezului actul secund.

Atmane a devenit astfel primul jucător, în afara turneelor de Grand Slam, care îi ia un set italianului după meciul cu Alexander Bublik la Halle.

În decisiv, Sinner nu a mai pierdut nicio șansă ca să câștige. A urcat la 3-0 rapid și a făcut apoi 4-0, chiar dacă Atmane a încercat să reziste. Francezul a început să simtă dureri la picior și i-a fost greu să mai servească, însă a dus partida până la capăt.

Meciul s-a încheiat cu 6-0 pentru italian. Jannik Sinner merge mai departe și îl va întâlni în sferturi pe maghiarul Fabian Marozsan, învingător în optimi contra lui Alexandre Muller.