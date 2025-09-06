Lando Norris domină ultima sesiune de antrenamente la Monza. Charles Leclerc, foarte aproape de primul loc

Lando Norris, pilotul echipei McLaren, a fost cel mai rapid în ultima sesiune de pregătire de pe „Templul Vitezei”, în cadrul antrenamentului care a avut loc sâmbătă.

Pilotul de Formula 1 a obținut timpul de 1’19”331, într-un antrenament unde toți cei 20 de piloți s-au încadrat într-o diferență mai mică de o secundă față de Norris.

Charles Leclerc, pilotul de curse monegasc, aflat în monopostul Ferrari, a terminat pe poziția a doua. De data aceasta, Leclerc a pierdut primul loc cu doar 21 de miimi. În același timp, Oscar Piastri, colegul lui Lando Norris, a încheiat al treilea, la +0”165.

În cadrul acestei a treia sesiuni de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al Italiei nu au lipsit accidentele. Max Verstappen și Esteban Ocon au avut parte de un incident minor. La prima șicană, manevra francezului de la Haas a stârnit reacții nervoase din partea pilotului Red Bull.

Clasamentul a arătat o situație foarte interesantă, după acest antrenament de sâmbătă. Lando Norris, primul pilot clasat, și Esteban Ocon, ultimul clasat, au fost separați de mai puțin de o secundă, doar +0”973.

Max Verstappen a încheiat al patrulea, la o zecime și jumătate de fruntașul Lando Norris. În spatele său s-au clasat George Russell, al cincilea pentru Mercedes, și Gabriel Bortoleto, al șaselea pentru Sauber.