Marele Premiu de la Monaco va rămâne în calendarul Formulei 1 cel puțin până în 2035

Cea mai cunoscută cursă din Formula 1, Monaco a găzduit prima ediție din 1950 și a fost martoră a unor momente memorabile de-a lungul timpului. Circuitul stradal de 3,3 km din Monte Carlo solicită maximă concentrare și abilitate din partea piloților, iar atmosfera face ca evenimentul să fie printre cele mai speciale din sportul mondial.

În 2024, Charles Leclerc a scris istorie ca primul monegasc care câștigă cursa, iar anul acesta Lando Norris a obținut prima sa victorie în Principat. Fernando Alonso, Lewis Hamilton și Max Verstappen se numără printre piloții care au triumfat de mai multe ori pe străzile Monaco, alături de legende precum Ayrton Senna, Alain Prost, Michael Schumacher, Niki Lauda, Jackie Stewart și Graham Hill.

Stefano Domenicali, CEO al Formula One Group, a declarat: „Străzile din Monaco răsună de sunetul Formula 1 încă din primele zile ale sportului. Sunt încântat să anunț extinderea acestui eveniment până în 2035. Este o cursă iubită de piloți și fani deopotrivă, cu o atmosferă unică datorită locației sale în cel mai elegant principat”.

Prințul Albert II al Monaco a adăugat: „Reînnoirea Marelui Premiu până în 2035 este în acord cu tradiția sportivă și istorică a Principatului și reflectă succesul colaborării noastre cu Formula 1”.