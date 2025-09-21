Formula 1: Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Azerbaidjanului, în timp ce Oscar Piastri a abandonat în primul tur

McLaren spera să-și asigure duminică al zecelea titlu de constructori în Formula 1, al doilea consecutiv, cu șapte etape rămase, dar acum trebuie să aștepte până la Singapore, pe 5 octombrie.

George Russell a terminat pe locul al doilea pentru Mercedes, care a urcat pe locul al doilea și se află la 333 de puncte în spatele McLaren, cu 346 de puncte încă de câștigat, iar Carlos Sainz a terminat pe locul al treilea, obținând primul podium al sezonului pentru Williams, potrivit Reuters.

Norris a pornit și a terminat pe locul al șaptelea, șansele sale de a obține mai multe puncte fiind compromise de un pitstop lent pentru a doua cursă consecutivă.

Aceasta a fost a doua victorie consecutivă pentru Verstappen, care a dominat cursa de la start până la finish și a înregistrat cel mai rapid tur, realizând un „Grand Slam” care i-a reînviat speranțele la titlu, campionul en titre fiind acum la 69 de puncte în spatele lui Piastri.

„Cred că acest weekend a fost incredibil pentru noi”, a declarat Verstappen după cea de-a 67-a victorie din carieră și a patra din acest sezon. „Pentru noi, să câștigăm din nou aici este pur și simplu fantastic. Am avut aer curat tot timpul și am putut să avem grijă de pneuri. Da, a fost destul de simplu”.

Russell, care se recupera după o boală, a fost fericit să vadă că un weekend dificil s-a terminat cu bine, în timp ce Sainz a fost cel mai fericit om de pe podium.

„Nu pot descrie cât de fericit sunt și cât de bine mă simt. Este chiar mai bine decât primul meu podium”, a declarat câștigătorul a patru curse cu Ferrari.

Marea surpriză a venit în primul tur, când Piastri, care a avut un accident în calificări și a pornit de pe locul nouă, a plecat înainte de start și a ajuns în spatele plutonului, înainte de a se izbi de zid în virajul cinci. Accidentul a pus capăt recordului australianului de a fi singurul pilot care a obținut puncte în fiecare cursă din acest sezon și a frânat, de asemenea, seria de 34 de curse în care a obținut puncte.

Rookie-ul italian Kimi Antonelli a terminat pe locul patru pentru Mercedes, răscumpărându-se după un weekend slab în cursa de acasă de la Monza, iar neozeelandezul Liam Lawson s-a bucurat de cel mai bun rezultat din carieră, locul cinci, pentru Racing Bulls.

Yuki Tsunoda a terminat pe locul șase pentru Red Bull, iar Lewis Hamilton și Charles Leclerc de la Ferrari au urmat pe Norris pe locurile opt și nouă.

Debutantul francez Isack Hadjar a obținut un dublu punctaj pentru Racing Bulls, terminând pe locul 10.