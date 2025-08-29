Lupta pentru titlu în Formula 1 se reaprinde: Piastri vs. Norris la Marele Premiu al Olandei

Campionatul Mondial de Formula 1 se reia în acest weekend cu Marele Premiu al Olandei, iar tensiunea este maximă în lupta pentru titlu.

Conform AP, australianul Oscar Piastri conduce clasamentul general, însă are un avans fragil de doar nouă puncte în faţa lui Lando Norris, coechipierul său de la McLaren şi rival direct la titlu.

Norris a încheiat prima jumătate a sezonului în forţă, cu trei victorii în ultimele patru curse, în timp ce Piastri a impresionat prin calmul şi constanţa de care a dat dovadă la primul său sezon ca pretendent serios la campionat.

„Intensitatea va creşte pe măsură ce ne apropiem de finalul sezonului şi sunt pregătit pentru asta”, a spus Piastri joi, recunoscând că presiunea şi emoţiile joacă un rol inevitabil.

„Nu cred pe nimeni care spune că nu are emoţii, pentru că nu cred că este posibil. Diferenţa o face modul în care le gestionezi.”

Circuitul de la Zandvoort, cunoscut pentru virajele sale rapide şi atmosfera incendiară creată de fanii olandezi, ar putea marca un nou episod al duelului McLaren pentru titlu, într-un sezon care se anunţă unul dintre cele mai echilibrate din ultimii ani.