Pilotul britanic Lewis Hamilton lansează un apel pentru Gaza: Nu putem rămâne indiferenți

Pilotul britanic de Formula 1 Lewis Hamilton a transmis miercuri un mesaj public prin care și-a reafirmat sprijinul pentru victimele conflictului din Gaza și a încurajat fanii să contribuie la ajutorarea celor afectați.

Hamilton, de șapte ori campion mondial și în prezent pilot Ferrari, a precizat că situația din Gaza „se agravează de la zi la zi” și că, în ultimii doi ani, peste 10% din populația regiunii a fost rănită sau ucisă, inclusiv zeci de mii de copii.

„Ultima incursiune în Gaza City a forțat sute de mii de oameni să își părăsească locuințele, iar spitalele sunt deja suprasolicitate de victimele bombardamentelor și de cei care suferă de foame. Comisia ONU clasifică ceea ce se întâmplă ca genocid. Ca ființe umane, nu putem sta și privi”, a declarat Hamilton pe rețelele de socializare, potrivit Gazzetta dello Sport.

Pilotul a precizat că a făcut donații către trei organizații implicate în criza umanitară și a îndemnat fanii să se alăture inițiativei: „Dacă și voi aveți posibilitatea de a contribui, v-aș fi recunoscător să vă alăturați mie”.

Nu este prima intervenție a lui Hamilton pe teme umanitare: în martie 2024, el ceruse deja încetarea violențelor și eliberarea ostaticilor din Gaza, subliniind importanța păcii și protecției civililor în regiune.

Hamilton este cunoscut pentru implicarea sa în cauze sociale, inclusiv sprijinirea mișcării Black Lives Matter și a inițiativelor pentru protecția mediului și a drepturilor omului.