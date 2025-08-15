Liverpool a adus un omagiu lui Diogo Jota și fratelui său înaintea primului meci al sezonului

Suporterii au cântat celebrul imn „You’ll never walk alone”, în timp ce pancarte, banderole și steaguri cu culorile Portugaliei erau afișate în tribune. Căpitanul Virgil Van Dijk și Mohamed Salah au fost vizibil emoționați, iar fanii au ridicat privirile și brațele spre cer pentru a-i aduce un ultim omagiu jucătorului dispărut la 28 de ani.

Un moment de reculegere a fost respectat în liniște deplină, iar în minutul 20, corespunzător numărului de pe tricoul său, întreaga arenă l-a aplaudat și l-a omagiat pe Diogo Jota.

Înaintea meciului, fanii au depus coroane de flori și alte omagii la intrarea în stadion. Liverpool intenționează să ridice o statuie în memoria lui Jota și a retras numărul 20 de pe tricouri.