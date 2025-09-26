Liverpool. Leoni va absenta un an, după accidentare. Chiesa, posibil înlocuitor în Champions League

Giovanni Leoni s-a accidentat în minutul 81 în victoria cu Southampton din Cupa Ligii (2-1), în care a debutat pentru echipa engleză.

Antrenorul Arne Slot a confirmat vineri gravitatea situației, spunând: „El nu este într-o stare bună, pentru că și-a rupt ligamentul și asta înseamnă că va lipsi un an. Este foarte greu de acceptat, mai ales că a debutat atât de bine la o vârstă fragedă, dar are timp să revină, fiind doar la începutul carierei”.

Tehnicianul a subliniat că jucători precum Virgil van Dijk sau Joe Gomez, care au trecut prin accidentări similare, pot fi exemple de sprijin pentru Leoni în procesul de recuperare.

În același timp, Liverpool intenționează să-l includă pe Federico Chiesa în lotul pentru Liga Campionilor, profitând de noul regulament UEFA care permite înlocuirea unui jucător în cazul unei absențe mai mari de două luni.

„Am verificat acest aspect, iar dacă informațiile sunt corecte, putem să-l înlocuim pe Leoni. Alte persoane se ocupă de acest proces, dar regula există și vrem să vedem dacă poate fi aplicată în cazul nostru”, a explicat Slot.

Liverpool va juca marți, în deplasare, cu Galatasaray, în etapa următoare din faza grupelor Ligii Campionilor.