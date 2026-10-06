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Lovitură colosală pentru Medvedev: A rămas fără 220.000 de dolari și riscă un dezastru la final de sezon

O singură minge lovită din frustrare l-a scos pe Medvedev din semifinala cu Djokovic. Pierde 220.000 de dolari, dar adevărata problemă abia acum începe.
Lovitură colosală pentru Medvedev: A rămas fără 220.000 de dolari și riscă un dezastru la final de sezon
Andreea Tobias
06 oct. 2026, 09:25, Sport
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Daniil Medvedev a fost descalificat în semifinala turneului China Open, disputată cu Novak Djokovic, după ce a lovit cu mingea un spectator din tribune. Incidentul îl poate costa mult mai mult decât premiul în bani.

Incidentul s-a petrecut luni, la Beijing, potrivit Hindustan Times. Djokovic conducea cu 7-5, 5-3 și servea pentru calificarea în finală.

Sârbul a câștigat punctul cu un voleu de forehand, iar Medvedev a ratat returul. Mingea a ricoșat din panourile publicitare și s-a întors spre rus. Medvedev a lovit-o cu reverul, iar mingea a zburat în tribune.

Un spectator aflat în spatele său a fost lovit

Omul și-a acoperit imediat fața și a fost condus din tribună pentru îngrijiri medicale. Medvedev a ridicat mâna stângă în semn de scuze, dar gestul nu l-a salvat de la descalificare.

Regulamentul ATP interzice lovirea mingii în mod violent, cu furie. Decizia aparține arbitrului de scaun și supervizorului turneului.

Un jucător descalificat pierde premiul în bani, punctele din clasament și cazarea la hotel

Parcursul până în semifinale i-ar fi adus rusului aproximativ 220.000 de dolari. Este cea mai mare pierdere de acest fel de la descalificarea lui Djokovic de la US Open 2020. Atunci, sârbul a lovit din greșeală un arbitru de linie și a pierdut 250.000 de dolari.

Descalificările sunt rare în circuitul ATP. David Nalbandian a pierdut 51.000 de dolari după ce a lovit cu piciorul un arbitru de linie, la Queen’s. Andrey Rublev și Denis Shapovalov au contestat însă cu succes sancțiunile primite în 2024.

Cea mai dureroasă pierdere pentru Medvedev ar putea fi cele 200 de puncte din clasament. Rusul ocupă locul opt în ierarhia anului, cu 3.030 de puncte. El are doar 330 de puncte avans față de Alex de Minaur, calificat luni în finala de la Beijing.

Doar primii opt jucători ajung la Turneul Campionilor. Participarea, cu cele trei meciuri din grupă, aduce 331.000 de dolari. Câștigătorul primește aproape 5 milioane de dolari.

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