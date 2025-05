Mamadou Thiam, despre obiectivul U Cluj: Calificarea în preliminariile Conference League

Universitatea Cluj joacă vineri în Capitală cu Dinamo, în ultima deplasare a sezonului.

Mamadou Thiam a vorbit la conferinţa de presă de joi despre importanţa acestui meci şi obiectivele „studenţilor” pentru finalul acestei stagiuni de Superligă.

„Nu a avut rezultate foarte bune, dar noi ştim că Dinamo este printre echipele care joacă cel mai frumos fotbal din campionat. Ei joacă foarte bine şi niciodată nu ştii ce se întâmplă când joci cu o astfel de echipă. Au jucători foarte buni, trebuie să fim concentraţi şi să dăm totul pentru a câştiga acest meci”, a declarat Thiam, citat de site-ul oficial al echipei.

Atacantul Universităţii a setat un obiectiv clar: calificarea în preliminariile Conference League.

„Sunt două meciuri (cu Dinamo şi Rapid-n.n.) foarte importante, cred că cele mai importante de până acum, deoarece, dacă vom obţine rezultate bune, putem merge în preliminariile Conference League şi asta e ceva ce vrei să reuşeşti. Suntem foarte concentraţi pe aceste două meciuri, pentru că ştim ce putem obţine după aceste două jocuri. Sunt meciuri importante şi sper să le câştigăm pe ambele. Dacă putem fi pe locul al doilea, să fim pe locul al doilea. Vrem să câştigăm aceste două meciuri şi să ocupăm cel mai bun loc posibil”, a completat vârful senegalez.

Întrebat dacă U Cluj poate găsi soluţii în ciuda numeroaselor absenţe din lot, Thiam a răspuns: „Da, am văzut împotriva celor de la FCSB. Prima repriză am jucat foarte bine, cred că am fost echipa mai bună în prima repriză, dar un joc durează 90 de minute şi în repriza a doua am suferit. Sunt câţiva jucători care au şansa să arate de ce sunt aici, avem încredere în ei şi sperăm să facem un meci bun cu Dinamo”.