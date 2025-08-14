CFR Cluj, eliminată de Braga în turul trei preliminar al Europa League. Ardelenii vor continua în Conference League

CFR Cluj a părăsit Europa League în turul trei preliminar, fiind învinsă de Sporting Braga cu 4-1 la general.

După 1-2 în Gruia, ardelenii au pierdut și returul din Portugalia, scor 0-2, ambele goluri fiind marcate în prima repriză de uruguayanul Zalazar.

Lusitanii au deschis scorul în minutul 19, după un penalty obținut de Zalazar și transformat tot de el, în urma unui fault comis de Sinyan.

În minutul 45+5, același Zalazar a majorat diferența, iar gazdele au intrat la pauză cu 2-0.

Braga a mai avut un gol anulat pe motiv de offside în minutul 88.

CFR Cluj va continua parcursul european în play-off-ul Conference League, unde va întâlni echipa suedeză BK Häcken.

Formații:

Braga: Hornicek – Lagerbielke, Oliveira, Niakate, Gomez – Moutinho, Gorby, Dorgeles – Zalazar, F.Navarro, Horta

Rezerve: Sa, Bellaarouch – Lelo, Carvalho, Fernandes, El Ouazzani, Gharbi, Moscardo, Victor, Arrey-Mbi, Rodrigues, Martinez

Antrenor: Carlos Vicens

CFR Cluj: Hindrich – Abeid, Bolgado, Sinyan, Camara – Keita, Djokovic, Fică – Korenica, Postolachi, Nkololo

Rezerve: Gal, Micai – Deac, Rocha, Badamosi, Emerllahu, Gjorgjievski, Cordea, M.Ilie, Bosec, Kresic, Kun

Antrenor: Dan Petrescu