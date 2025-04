Meciurile din campionatul Italiei, reprogramate după decesul Papei Francisc

Toate evenimentele sportive programate pentru a doua zi de Paște în Italia au fost amânate, inclusiv patru meciuri din Serie A: Torino vs. Udinese, Cagliari vs. Fiorentina, Genoa vs. Lazio și Parma vs. Juventus. Partidele se vor juca miercuri.

De asemenea, trei meciuri din prima ligă din Argentina au fost amânate de luni până marți: Tigre vs. Belgrano, Argentinos Juniors vs. Barracas Central și Independiente Rivadavia vs. Aldosivi.

Meciurile, precedate de un minut de reculegere

Meciurile vor fi precedate de un minut de reculegere pentru a-l deplânge pe Papa Francisc, care a fost arhiepiscop de Buenos Aires înainte de a fi ales papă.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că este „profund întristat” de moartea Papei.

„Am avut privilegiul de a petrece ceva timp cu el în câteva ocazii, iar el a împărtășit întotdeauna entuziasmul său pentru fotbal și a subliniat rolul important pe care sportul nostru îl joacă în societate”, a declarat Infantino pe Instagram. „Toate rugăciunile întregii lumi a fotbalului sunt cu el”, a adăugat el.

Președintele Comitetului Internațional Olimpic, Thomas Bach, a declarat că „pierdem un mare prieten și susținător al mișcării olimpice”. Bach a adăugat că „sprijinul lui Francisc pentru misiunea de pace și solidaritate a Jocurilor Olimpice și pentru numeroasele inițiative ale CIO privind refugiații a fost neclintit”.

Papa Francisc, primul lider latino-american al Bisericii Romano-Catolice, a murit la 88 de ani, a anunțat luni Vaticanul. El supraviețuise recent unei crize grave de pneumonie dublă.