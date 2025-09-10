Mircea Lucescu, discurs dur cu jigniri la adresa jurnalistului Radu Banciu și a unui fost patron din Liga 1 / I-a acuzat că au stricat atmosfera din jurul naționalei

Mircea Lucescu l-a jignit pe jurnalistul Radu Banciu, cel care a criticat în mai multe emisiuni online limbajul ales de selecționer după meciul cu naționala Canadei. Lucescu l-a acuzat pe jurnalist că ar fi creat o atmosferă negativă în jurul naționlei.

„Acest cap pătrat de Banciu, care tot înjură pe toată lumea… Poți să critici cât vrei, să analizezi, dar nu înainte de un meci atât de important!”, a spus Mircea Lucescu la Fanatik.

Jurnalistul Radu Banciu l-a criticat pe Mircea Lucescu pentru exprimarea de la finalul meciului cu Canada de la București.

”Il Luce are aceeași mentalitate, de om învechit, venit dintr-o lume care trebuia să dispară de mult și care ne zicea că, dacă scoatem cele trei goluri ale canadienilor… El a vrut să spună că în naționala Canadei erau numai negri și străini, dar nu i-a venit cum să spună. S-a bâlbâit până a spus că numai canadieni nu erau acolo.

Tot teoria omului de pe vremuri, a securistului. Nea Mirciu a rămas același securist pe care nu l-a sancționat nimeni în societate, aceleași metehne. Dovadă că omul nu se schimbă, indiferent de câte șanse i-ai dat, el rămâne la fel. A spus aceeași tâmpenie că erau niște negri, veniți de prin toată Africa și de aceea l-au bătut pe el. Dacă nu știe istorie…”, au fost remarcile lui Radu Banciu, în emisiunea pe care o prezintă la iAMsport.ro.

Ce declarase Lucescu după meciul cu Canada

”Un rezultat rușinos, dar echipa a arătat bine, dacă scoatem cele trei goluri. Am întâlnit o echipă foarte puternică, jucători… numai canadieni nu erau. Se pregătesc mai motivați decât noi, pentru că o fac pentru Mondial. Motivația noastră e pentru meciul cu Cipru.

La primul gol, lipsă de marcaj… al doilea nici nu mai spun. Portarul să dribleze în fața porții… nu se poate. Iar al treilea, o minge pierdută la mijlocul terenului. Dar sunt convins că vom face un meci bun în Cipru”, a declarat Lucescu.

Lucescu atac dur și la adresa fostului patron din Liga 1, Marian Iancu

„Mă uitam la ce spune Marian Iancu ăsta. Iese din închisoare un escroc ordinar și își permite să mai discute despre alți oameni. E ceva în societatea românească care pe mine mă îngrozește. Sunt niște oameni care ar trebui să stea ascunși pentru incapacitatea lor de a face față momentului”, a spus Lucescu la Fanatik.

Mircea Lucescu este pregătit de plecarea de la echipa națională

Într-o intervenție telefonică pentru Fanatik, Mircea Lucescu a anunțat că este pregătit să își dea demisia după dubla rușinoasă cu Canada (0-3) și Cipru (2-2). „Il Luce” va avea o discuție cu federalii pentru a vedea dacă există soluții pentru a fi înlocuit fără a compromite șansele rămase, ce-i drept mici.

„(n.r. v-ați gândit în noaptea asta la demisie?) Nu știu, eu trebuie să am o discuție în primul rând cu conducerea Federației să vedem dacă există vreo posibilitate în momentul de față pentru a fi înlocuit aș ceda imediat.

Pe de altă parte, eu nu pot fi un laș și să las echipa în momentul ăsta. Sunt convins că jucătorii au mult de spus. Mă dau la o parte desigur, cu siguranță, dacă Federația are variante. Indiferent, dacă există o soluție viabilă, care poate să redreseze o situație dificilă, delicată… Compromisă nu spun că în fotbal totul poate fi schimbat, nu asta e problema.

Dar dacă există o soluție viabilă, eu fără niciun fel de problemă mă dau la o parte. Am venit să ajut, am venit cu sufletul deschis, dar am simțit că… În sfârșit. Asta s-a întâmplat cu toți selecționerii echipei naționale. Și cu Edi Iordănescu, și cu Rădoi, Contra. Atacuri la persoane absolut inimaginabile, cu minciuni, doar să creeze o atmosferă negativă”, a spus Mircea Lucescu, conform sursei de mai sus.