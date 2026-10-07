Misterul fotbalistului din Anglia care a dispărut fără urmă: Unde a fost găsit după 40 de ani

Fostul fundaș de la Norwich Tony Powell și-a părăsit soția și cele două fiice în 1981, apoi a dispărut. După 40 de ani, un documentar arată de ce a fugit și cum s-a întors acasă.

Întrebat cum se numesc fiicele sale, Powell, acum în vârstă de 79 de ani, nu a știut, potrivit The New York Times.

Fetele se numesc Kelly și Danielle și erau mici când tatăl lor a plecat.

În 1981, fostul jucător de la Bournemouth și Norwich s-a transferat la San Jose Earthquakes. A rupt atunci orice legătură cu familia, inclusiv cu frații săi, Jane, Denise și Roy.

Rudele au aflat că își părăsise soția abia când tatăl lui a sunat-o să întrebe unde este fiul său.

Cu timpul, au apărut zvonuri că ar fi murit

Motivul era frica de a-și dezvălui homosexualitatea. Powell spune în film că avea pe teren reputația de tip dur, dar „trăia în frică”. Se temea că familia îl va respinge.

În 2002, surorile au aflat că ar conduce un motel la Hollywood. Au trimis scrisori și au sunat, dar bărbatul de la telefon a spus că nu lucrează acolo niciun Tony Powell.

Fotbalistul a fost ales „Jucătorul Anului” la Norwich și a jucat finala Cupei Ligii din 1975, pe Wembley. Timp de trei sezoane a fost coleg cu Justin Fashanu, primul fotbalist britanic care și-a declarat public homosexualitatea.

La Los Angeles l-a cunoscut pe David Castro, iubirea vieții lui. L-a îngrijit acasă până când acesta a murit de SIDA. Powell a trăit apoi 25 de ani la Holloway Motel, mai întâi ca manager, apoi ca ultim locatar.

Doi regizori aflați la primul documentar au vrut să filmeze închiderea motelului și au descoperit povestea lui.

Filmul se numește „The Last Guest at the Holloway Motel” și a fost coprodus de fostul internațional american Robbie Rogers.

După patru decenii, Powell s-a întors în orașul natal, Bristol, unde și-a revăzut frații. Ulterior, fiicele lui, acum de aproximativ 40 de ani, l-au vizitat în noua sa casă din San Diego.