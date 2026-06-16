MVP-ul ligii din Serbia în 2023 va juca la U-BT Cluj-Napoca

Dušan Beslać, component al naționalei Serbiei, s-a născut pe 6 octombrie 1998 în Serbia, la Solombor. A evoluat din 2015 până în 2023 în prima ligă a Serbiei, împărțindu-și cariera între formațiile Smederevo 1953, KK Dynamic Belgrad și KK Vojvodina Novi Sad.

Ultimul sezon alături de echipa din Novi Sad a fost unul de poveste pentru Beslać, fiind desemnat MVP-ul campionatului în Serbia. În 32 de partide jucate în campionatul intern, el a avut medii de 21,6 puncte, 7,1 recuperări și 1,3 pase decisive.

Trei sezoane în Rusia

Din sezonul 2023-2024, Dušan Beslać s-a transferat în Rusia, la BC Avtodor Saratov, unde a petrecut trei sezoane, evoluând în 95 de partide, înainte de a alege să vină la Cluj-Napoca. Beslać a avut un început de sezon excelent în stagiunea anterioară, fiind desemnat jucătorul lunii octombrie de către fanii echipei din Saratov. O accidentare la genunchi suferită pe 2 noiembrie, în meciul cu MBA Moscova, l-a ținut pe margine până în luna martie a anului în curs. A revenit pe 7 martie, contra Uralmash, și a mai evoluat în alte cinci partide până la finalul sezonului

De asemenea, el a evoluat în 6 partide pentru reprezentativa țării sale, în calificările pentru EuroBasket 2025, adunând medii de 3,8 puncte, 2,3 recuperări și 4 la eficiență, în aproximativ 15 minute jucate pe întâlnire.

Dušan Beslać este al patrulea transfer al U-BT pentru stagiunea 2026-2027, după Bobe Nicolescu, Otis Livingston II și Jalyn McCreary.

„Am acceptat fără să stau pe gânduri”

„Este un jucător pe care eu îl urmăream de pe vremea când încă era în Serbia și juca la Vojvodina. Are calități care ne pot ajuta să ne îndeplinim obiectivele. Are o mână bună de la trei puncte, este atletic, este destul de lung ca jucător, este un shot blocker foarte bun pentru poziția lui. Nu în ultimul rând, are un caracter foarte bun, ceea ce noi căutăm foarte mult atunci când selectăm jucătorii. Înțelege jocul, știe să paseze, să se apere, iar eu cred că este un transfer reușit și așteptăm să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul lui U-BT Cluj-Napoca.

„Vreau să încep prin a-i saluta pe fani. Sunt mândru că voi face parte dintr-un club așa de mare. Am auzit multe lucruri bune despre echipă, despre oraș și despre fani. Sper că ne vom bucura împreună de sezonul viitor. Când am fost contactat de către cei de la U-BT, am acceptat fără să stau pe gânduri. Voi face tot ce îmi stă în putință în fiecare meci. Am jucat ultimii trei ani în Rusia, însă transferul la Cluj este cel mai mare pas din cariera mea, iar U-BT este cea mai mare echipă la care am evoluat până acum. Aștept să ne vedem curând”, a spus noul jucător al clujenilor.