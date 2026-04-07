Nicușor Dan: Mircea Lucescu ne lasă drept moștenire mult mai mult decât excelența sportivă

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj plin de emoție, după decesul marelui antrenor Mircea Lucescu: „Ne lasă drept moștenire mult mai mult decât excelența sportivă”, spune președintele.
Sursa foto: Mediafax Foto/Mihai Pop
Laura Buciu
07 apr. 2026, 21:50, Sport

Nicușor Dan spune că decesul lui Mircea Lucescu este o veste care întristează profund România.

„Una dintre cele mai respectate și longevive figuri din istoria fotbalului românesc și european, Mircea Lucescu ne lasă drept moștenire mult mai mult decât excelența sportivă cu care va rămâne mereu asociat numele său. Ne lasă exemplul unei vieți dedicate pasiunii pentru fotbal și al puterii de a merge mai departe, în ciuda dificultăților, pentru atingerea performanței”, spune președintele României, în mesajul său.

Dan vorbește despre modul în care Lucescu a excelat: „Timp de peste șase decenii, ca jucător al echipei naționale și al cluburilor de tradiție, iar mai apoi ca antrenor de elită, acesta a excelat la cel mai înalt nivel. Cu tenacitate și inteligență tactică remarcabile, a obținut trofee importante și a format echipe, dar mai ales caractere”.

„Mircea Lucescu a contribuit decisiv la afirmarea fotbalului românesc, a inspirat generații de jucători și a fost un adevărat ambasador al României pe marile stadioane ale lumii. Transmit condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au admirat. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se arată în mesajul președintelui României.

Mircea Lucescu s-a stins, marți, la ora 20.30, la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce a fost spitalizat timp de mai bine de o săptămână. Avea 80 de ani.

