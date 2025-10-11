Novak Djokovic, scos din cursă de monegascul Vacherot în semifinalele de la Shanghai

Tenismanul monegasc Valentin Vacherot, venit din calificări, a realizat una dintre cele mai neașteptate momente ale sezonului.

El l-a învins sâmbătă pe sârbul Novak Djokovic şi a reuşit o performanţă remarcabilă, calificându-se în finala turneului Masters de la Shanghai.

Clasat pe locul 204 ATP, Valentin Vacherot s-a impus cu scorul de 6-3, 6-4 în faţa campionului.

Astfel, el devine jucătorul cu cea mai joasă poziţie în clasamentul ATP care a ajuns vreodată în finala unui turneu Masters 1000, competiţie organizată din 1990.

Ajuns la Shanghai ca rezervă pentru faza calificărilor, sportivul de 26 de ani va juca duminică pentru trofeu împotriva vărului său Arthur Rinderknech (locul 54 ATP) sau a rusului Daniil Medvedev (locul 18 ATP).

După victoria în faţa lui Holger Rune din sferturile de finală, Vacherot şi-a asigurat pentru prima dată locul în Top 100 mondial.

Datorită parcursului său din China, el a urcat 146 de poziţii, până pe locul 58 în clasamentul PIF ATP Live Rankings.

Valentin Vacherot este al şaselea jucător din acest secol care ajunge la prima sa finală ATP Tour într-un turneu Masters 1000 şi primul după Alejandro Davidovich Fokina, cel care a reuşit această performanţă la Monte-Carlo, în 2022.