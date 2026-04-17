Novak Djokovic se retrage de la Madrid Open, turneu pe care l-a câștigat de trei ori

Novak Djokovic, în prezent clasat pe locul 4 ATP, nu a mai evoluat de la turneul de la Indian Wells, din cauza unor probleme medicale. Înainte de retragerea de la Madrid, fostul lider mondial a ratat turneele Miami Open și Mastersul de la Monte Carlo.

„Din păcate nu voi putea participa la Madrid Open anul acesta. Îmi continui recuperarea pentru a reveni cât mai curând”, a transmis Djokovic pe rețelele de socializare, vineri.

Organizatorii turneului au reacționat, transmițând că își doresc revenirea cât mai rapidă a jucătorului.

„Sperăm să te vedem înapoi cât mai curând, pentru a ne bucura din nou de jocul tău la Caja Mágica”, au precizat organizatorii turneului, într-un comunicat.

Chiar dacă este indisponibil sportiv, Novak Djokovic a fost prezent la Madrid, asistând la meciul de joi noapte dintre Real Madrid și Steaua Roșie Belgrad, în faza grupelor din Euroliga de baschet.

Alături de tenismenul sârb s-a aflat și starul NBA de la Los Angeles Lakers, slovenul Luka Dončić.

Partida, disputată în faza grupelor din Euroliga de baschet, s-a încheiat cu victoria spaniolilor, 103-82.

Turneul Madrid Open este programat să înceapă săptămâna viitoare, iar pe lista de start se regăsesc și primii doi clasați din ierarhie, Jannik Sinner și Carlos Alcaraz.