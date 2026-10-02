Polonia – România 2-0 în etapa a 3-a din Liga Națiunilor. Tricolorii joacă în 10 oameni după eliminarea lui Drăgușin

Min.47 Gol Polonia

Lewandowski înscrie al doilea gol Polonia-România 2-0

Min.46 A început repriza a 2-a

Min. 45 Finalul primei reprize

Min. 42 Cartonaș galben pentru Lewandowski după un fault la Coubiș

Min. 39 Ianis Hagi trage pe lângă poartă

Min.33 Mare ocazie de gol pentru Polonia

Frankowski trage puternic în bara transversală

România continuă partida în 10 jucători după eliminarea lui Drăgușin

Min 24 Gol Polonia

Lewandowski execută lovitura de la 11 metri și înscrie Polonia România 1-0

Min.23 Cartonaș roșu pentru Drăgușin

Arbitrul acordă penalty pentru Polonia

Min. 21 Încă o ocazie pentru România

Min. 9 România aproape de deschiderea scorului

Ocazie de gol Băluță, după o lovitură liberă executată de Hagi

21:45 A început meciul

Meciul Polonia – România din etapa a treia a grupei B4 se dispută la Varșovia, pe Stadionul Național, de la ora 21:45.

România vine după două înfrângeri în primele meciuri din grupă, 1-2 cu Suedia, la Stockholm, și 2-4 cu Bosnia și Herțegovina, la București.

Înaintea meciurilor din această etapă, Suedia conduce grupa cu șase puncte, urmată de Bosnia și Herțegovina, cu patru, Polonia, cu unul, în timp ce România nu are niciun punct.

Organizatorii așteaptă 48.000 de spectatori, între care și 1.000 de români, pe arena de 58.000 de locuri din Varșovia, potrivit informațiilor transmise de Federația Română de Fotbal.

Echipe de start