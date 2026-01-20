Portalul sportului românesc. Program de digitalizare de 43 de milioane de lei la ANS

Potrivit ANS, proiectul este finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni, până la data de 15 decembrie 2029.

Valoarea proiectului este de 43,2 milioane de lei, din care peste 32,4 milioane reprezintă contribuția Uniunii Europene, iar restul este cofinanțarea asigurată din bugetul de stat.

ANS anunță că va facilita astfel eliberarea online a documentelor pentru sportivi și antrenori, accesul la certificări și recunoașterea calificărilor profesionale, gestionarea relației cu federațiile și cluburile sportive, precum și interacțiunea directă cu publicul prin servicii moderne de petiții, programări și tururi virtuale ale Galeriei Marilor Sportivi.

Obiectivul principal al proiectului este creșterea accesibilității, eficienței și transparenței serviciilor publice din domeniul sportului.

Ținta finală a proiectului o reprezintă peste 70.500 de utilizatori ai noilor servicii digitale.