Portarul cu părinți români care bate la porțile naționalei Germaniei. Dennis Seimen se pregătește de debutul în Champions League

În vârstă de 20 de ani și născut în Germania din părinți români, goalkeeperul lui VfB Stuttgart deține și cetățenia română și ar putea, cel puțin teoretic, să reprezinte naționala României.

De la liga a doua la Champions League

Ascensiunea lui Dennis Seimen a intrat într-o nouă etapă. După ce a debutat în Bundesliga în victoria cu 2 – 0 obținută de VfB Stuttgart pe terenul lui SC Paderborn, tânărul portar este așteptat să apere miercuri în deplasarea cu Slovan Bratislava, în Liga Campionilor, scrie Süddeutsche Zeitung.

Ar fi astfel două premiere majore într-un interval de numai patru zile.

Debutul în Bundesliga a avut și o puternică încărcătură emoțională. Seimen a evoluat sezonul trecut, sub formă de împrumut, chiar la Paderborn și a contribuit la promovarea formației în prima ligă germană.

După victoria obținută acum în tricoul lui Stuttgart, portarul a izbucnit în lacrimi, iar suporterii fostei sale echipe l-au aplaudat, în pofida intervențiilor prin care a contribuit la înfrângerea gazdelor.

„Doar fotbalul poate scrie asemenea povești”, a spus Seimen după partidă.

Ar putea reprezenta naționala României

Situația internațională a portarului prezintă un interes special și pentru fotbalul românesc.

Seimen s-a născut în urmă cu 20 de ani la Heilbronn, într-o familie de români, și deține inclusiv cetățenia română. Cum nu a disputat până acum un meci pentru naționala de seniori a Germaniei, posibilitatea de a reprezenta România rămâne, în principiu, deschisă.

Tânărul goalkeeper se află însă de mult timp în circuitul naționalelor Germaniei. Din 2020, el a trecut prin selecționatele de juniori de la U16 până la U21 și a adunat 21 de apariții, potrivit publicației germane.

La Stuttgart există inclusiv convingerea că Seimen ar putea deveni, în viitor, o opțiune pentru poarta primei reprezentative a Germaniei. În aceste condiții, Süddeutsche Zeitung apreciază că o eventuală alegere a naționalei României nu pare, în prezent, scenariul cel mai probabil.

Stuttgart îl pregătește de ani buni pentru postul de titular

VfB Stuttgart investește de mai mult timp în dezvoltarea portarului. Seimen a ajuns la club în 2015, după ce petrecuse doi ani la Karlsruher SC, iar încă de la 17 ani a fost inclus în lotul primei echipe pentru meciuri din Bundesliga.

În sezonul trecut, Stuttgart l-a împrumutat la Paderborn pentru a acumula experiență la nivel profesionist. Evoluțiile sale au contribuit la promovarea echipei, după care goalkeeperul s-a întors la VfB.

Planurile sale pentru actualul sezon au fost temporar afectate de o accidentare la coapsă, care l-a ținut aproximativ trei luni în afara terenului. După revenire, antrenorul Sebastian Hoeneß a decis să îl instaleze drept prima opțiune în poartă, în fața lui Fabian Bredlow.

Seimen ar urma să apere miercuri pentru Stuttgart în partida din deplasare cu Slovan Bratislava. Formația germană și-a început parcursul european cu o victorie, 3 – 1 cu Viking Stavanger.