Protestele pro-palestiniene au pus capăt finalei Turului Spaniei 2025. Ceremonia de premiere nu a mai avut loc

Ultima etapă a Turului ciclist al Spaniei 2025 (La Vuelta a España) s-a încheiat brusc duminică la Madrid, în mijlocul unor proteste pro-palestiniene care au degenerat în confruntări cu poliția și au dus la anularea finalei oficiale. Cursa a fost întreruptă când mai erau aproximativ 50 de kilometri până la final, iar ceremoniile de premiere au fost anulate – un final fără precedent pentru una dintre cele mai mari competiții cicliste ale lumii.

„E păcat că un astfel de moment unic ne-a fost luat”, a declarat danezul Jonas Vingegaard, liderul clasamentului general, care a fost desemnat câștigător, citat de Associated Press.

„Toată lumea are dreptul să protesteze, dar nu într-un mod care influențează sau pune în pericol cursa noastră”.

Turul Spaniei, oprit înainte de final

Protestatarii au aruncat bariere pe șosea și au rupt cordoanele poliției în apropierea liniei de sosire din centrul Madridului, forțând organizatorii să abandoneze etapa. Potrivit autorităților, două persoane au fost arestate și 22 au fost rănite, însă niciuna grav.

Manifestațiile au vizat în mod special echipa israeliană Israel Premier Tech, a cărei prezență în competiție a fost contestată din cauza tensiunilor dintre Israel și Palestina. Într-un incident anterior, un protestatar cu un steag palestinian a încercat să intre pe traseu înaintea plutonului, provocând căderea a doi cicliști.

#BREAKING Huge crowds in Madrid, Spain block the La Vuelta cycling race in protest to Israel’s participation, amidst Israel’s escalating attacks on the Gaza Strip. pic.twitter.com/I1nHKn8Zfn — ❀ N ✿ (@8zal) September 15, 2025

„În ciuda tuturor eforturilor depuse de organizatori, nu am reușit să încheiem etapa conform planului, din cauza incidentelor nefericite petrecute la Madrid”, au comunicat organizatorii La Vuelta duminică seara.

Măsuri preventive în cursa de joi

Oficialii competiției fuseseră deja nevoiți să scurteze etapa de contratimp de joi, de la 27,2 la 12,2 kilometri, de teama unor noi proteste pro-palestiniene. Măsura a fost luată pentru a proteja cicliștii, mai ales că fiecare concurent parcurgea traseul individual. În cazul acelei etape, desfășurate în Valladolid, autoritățile locale au instalat garduri de protecție pe o parte a traseului, ca măsură suplimentară de securitate. Alte etape au fost afectate de acțiuni similare, una dintre ele fiind scurtată după ce protestatarii au blocat plutonul.

Guvernul spaniol, criticat de Israel

Situația a degenerat într-o criză diplomatică. Guvernul de stânga al Spaniei și-a exprimat simpatia față de proteste și a sugerat că echipa israeliană ar fi trebuit să se retragă. Echipa Israel Premier Tech a eliminat numele oficial de pe echipamente, dar a ales să continue cursa până la final.

„Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a încurajat protestele,” a reacționat ministrul israelian de externe, Gideon Saar, acuzându-l pe liderul de la Madrid că a alimentat indirect acțiunile de stradă.

„Zi tristă pentru Madrid”, spune primarul orașului

La nivel local, primarul conservator al Madridului, José Luis Martínez-Almeida, a descris ziua de duminică drept „o zi tristă pentru capitala Spaniei” și a criticat, la rândul său, lipsa de reacție a guvernului central.

În lipsa ceremoniei oficiale, echipele au organizat un moment improvizat în privat pentru a marca victoria danezului Jonas Vingegaard, într-o ediție a Turului Spaniei care va rămâne în istorie nu doar pentru performanțele sportive, ci și pentru felul în care geopolitica a ajuns să umbrească unul dintre cele mai respectate evenimente cicliste din Europa.