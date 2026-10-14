PSG a făcut spectacol în Liga Campionilor! Francezii au învins Manchester City cu 4-2

PSG a început în forță partida și a deschis scorul în minutul 13, prin Désiré Doué, care a înscris cu un șut puternic de la marginea careului, după o pasă a lui Fabián Ruiz.

Două minute mai târziu, Ousmane Dembélé a majorat avantajul francezilor la 2-0, după ce a reluat cu capul centrarea lui Doué, potrivit FlashScore.

Manchester City a încercat să reducă diferența, însă Erling Haaland a fost blocat de apărarea adversă, iar portarul Matvey Safonov a intervenit la ocaziile gazdelor.

În minutul 32, Vitinha a înscris pentru 3-0, după o pasă oferită de Warren Zaïre-Emery. Mijlocașul portughez a finalizat din interiorul careului, trimițând mingea în partea dreaptă a porții.

Manchester City a avut mai multe oportunități înainte de pauză, dar Joško Gvardiol a trimis puțin pe lângă poartă, iar Jérémy Doku a fost oprit de Safonov.

PSG a intrat astfel la pauză conducând la scor de neprezentare.

Manchester City a încercat să revină după pauză

Englezii au început mai bine repriza secundă și au redus diferența în minutul 53. Erling Haaland a înscris din apropierea porții, după o pasă a lui Iliman Ndiaye.

PSG a răspuns în minutul 62, când Maghnes Akliouche a dus scorul la 4-1, profitând de o eroare a portarului Gianluigi Donnarumma.

Manchester City a continuat să atace și a avut mai multe ocazii importante. Enzo Fernández a lovit bara în minutul 71, iar trei minute mai târziu Haaland a trimis cu capul în transversală.

În minutul 75, atacantul norvegian a reușit dubla, după o pasă a lui Ayyoub Bouaddi, reducând diferența la 4-2.

Manchester City a încercat să înscrie din nou, iar Haaland a avut o ocazie importantă în minutul 83, însă Safonov a intervenit spectaculos.

În minutul 88, PSG a primit un penalty după un fault comis de Matheus Nunes. Ferran Torres a executat lovitura de la 11 metri în minutul 90, dar Gianluigi Donnarumma a respins.

Partida s-a încheiat cu victoria formației franceze, scor 4-2, după patru minute de prelungire acordate de arbitrul german Sven Jablonski.