PSG depune plângere la federația franceză de fotbal în legătură cu accidentările lui Dembélé și Doué

Paris Saint-Germain a trimis o scrisoare federației franceze de fotbal în care solicită o mai bună colaborare între club și națională, după ce jucătorii săi vedetă Désiré Doué și Ousmane Dembélé s-au accidentat în timpul meciului cu Ucraina, scrie AP.

Cei doi jucători s-au accidentat vineri, în timpul meciului de calificare la Cupa Mondială împotriva Ucrainei.

Dembélé, care este un candidat puternic la câștigarea Balonului de Aur, va fi indisponibil până la șase săptămâni din cauza unei accidentări la un tendon. Doué va fi indisponibil aproximativ patru săptămâni din cauza unei întinderi la gambă.

„Paris Saint-Germain a trimis o scrisoare Federației Franceze de Fotbal, solicitând urgent un protocol medical de coordonare nou, mai transparent și mai colaborativ între cluburi și echipa națională”, a scris PSG într-un comunicat.

PSG a adăugat că echipa națională a Franței a primit informații medicale privind volumul de muncă și riscul de accidentare al jucătorilor săi, iar antrenorul Franței, Didier Deschamps, și staff-ul său par să fi ignorat aceste recomandări.

„Clubul deplânge faptul că aceste recomandări medicale nu au fost luate în considerare de personalul medical al echipei naționale a Franței, precum și lipsa totală de consultare cu echipele sale medicale”, a scris PSG. „Evenimentele recente, grave și care puteau fi prevenite, trebuie să dea naștere la măsuri corective rapide și imediate”.

PSG începe apărarea titlului în Liga Campionilor împotriva echipei Atalanta pe 17 septembrie și se deplasează la Barcelona pe 1 octombrie, ambii jucători cheie urmând să rateze aceste meciuri.