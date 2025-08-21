Rădoi avertizează înainte de returul Craiovei cu Istanbul: Vom avea probleme, sper să nu clacăm

„Sper să nu clacăm în faţa propriilor suporteri, unde va fi o atmosferă incendiară şi sunt sigur că stadionul va fi arhiplin”, a declarat Rădoi, în conferinţa de presă de după partida de la Istanbul. „Cu cât eşti mai aproape de reuşită, şi emoţiile şi tensiunea cresc. Apar greşeli şi, la o minge aruncată în careu pe final de meci, noi suntem împrăştiaţi. Vom avea probleme şi la retur, şi cu Petrolul”, a spus antrenorul.

Tehnicianul oltenilor a subliniat necesitatea implicării maxime a fiecărui jucător: „Fiecare trebuie să alerge câte un kilometru în plus. Dacă nu aducem fiecare ceva în plus, nu ne vom califica şi nu vom intra în istoria Universităţii Craiova”.

Antrenorul a încurajat însă jucătorii să se bucure de succesul de la Istanbul, subliniind că mai este un pas de făcut: „Vorbim doar de Başakşehir acum. Le-am spus să se bucure la maximum de această victorie şi mai au un meci pentru a intra în istoria clubului”.