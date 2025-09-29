Raport dur al sindicatului internațional al fotbaliștilor FIFPRO: Jucătorii sunt suprasolicitați

Analiza arată că mulți fotbaliști de top nu beneficiază de pauze suficiente între sezoane și că fotbalul rămâne singurul sport de elită fără protecții minime pentru sănătatea și performanța jucătorilor.

Campioana mondială a cluburilor, Chelsea, a avut doar 13 zile repaus înainte de noul sezon, iar PSG, finalistă, a revenit după numai 7 zile de pauză. Specialiștii recomandă cel puțin 28 de zile de pauză și încă 28 de pregătire – standard respectat în alte sporturi, precum NBA sau baseball.

Iar PSG, clubul care a revenit cel mai repede în competiție, a suferit o adevărată criză de accidentări: Dembélé, Doué, Joao Neves, Barcola, Vitinha, Fabian Ruiz, Marquinhos, Kvaratskhelia.

„Fără pauză adecvată, corpul nu are timp să se refacă mental și fizic. Lipsa unui presezon duce inevitabil la accidentări sau performanțe reduse”, a explicat dr. Darren Burgess, președintele rețelei de performanță de elită a FIFPRO.

Raportul evidențiază și alte probleme

Calendarul internațional este supraîncărcat. Mulți jucători au avut mai puțin de cinci zile de recuperare între meciuri, sub pragul recomandat. Exemple: Valverde și Modric (Real Madrid), Pedri și Raphinha (Barcelona), Julián Álvarez (Atlético), Min-Jae Kim (Bayern).

Călătoriile excesive: Enzo Fernández (Argentina/Chelsea) a acumulat 195 de ore de zbor în 29 de deplasări, adică peste 149.000 km într-un sezon.

Expunerea tinerilor: Lamine Yamal (FC Barcelona) a bifat un record de 8.158 de minute (130 de meciuri) jucate în 2024, înainte de a împlini 18 ani, iar Archie Gray (Tottenham) a fost inclus de 80 de ori în lot la 18-19 ani. Experții avertizează că asemenea volume de joc pot produce daune structurale pe termen lung la articulații și ligamente, dar și traume psihologice.

Raportul subliniază și impactul condițiilor meteo, cerând amânarea sau reprogramarea partidelor disputate la peste 28°C. La Mondialul cluburilor din această vară, patru meciuri au fost jucate în asemenea condiții considerate periculoase.

„Acest raport aduce dovezi clare: jucătorii fie se accidentează, fie nu mai pot performa la cel mai înalt nivel pentru că sunt împinși la limită”, a spus Maheta Molango, membru al board-ului FIFPRO.

„Sistemul nu funcționează. Când vezi că ultimii doi câștigători ai Balonului de Aur au primit trofeul fiind accidentați, nu este o coincidență”, a mai declarat și Alexander Philips, secretarul general FIFPRO.