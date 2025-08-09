Reacția clubului german care a renunțat la un fotbalist israelian în urma unor mesaje despre Gaza

Președintele clubului Fortuna Düsseldorf a apărat sâmbătă decizia oficialilor de a se retrage din achiziționarea jucătorului israelian Shon Weissman, după reacțiile negative ale fanilor față de postările sale controversate de pe rețelele de socializare, potrivit AP.

Jucătorul de 29 de ani a avut o serie de mesaje prin care își exprima sprijinul pentru campania armatei israeliene în Gaza. Sâmbătă, accesul la mesaje a fost restricționat.

Düsseldorf a anunțat marți că nu îl va transfera pe Weissman de la echipa spaniolă Granada, în ciuda faptului că părțile se aflau în negocieri avansate. Fanii s-au opus achiziției, dar clubul nu a prezentat o explicație oficială.

Președintele Klaus Allofs a apărat decizia clubului înainte de meciul echipei cu Hannover de sâmbătă.

„Nu aș spune că a fost o greșeală”, a declarat Alofs adăugând că liderii Fortuna s-au consultat cu membrii comunității evreiești din Düsseldorf înainte de a decide să renunțe la jucător.