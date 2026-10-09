Reținut pe aeroport cu o zi înainte de zbor: baschetbalistul de 2,06 metri, în custodia ICE

Tânărul se pregătea să zboare de la Jackson spre New York, pe 29 septembrie, când agenții ICE l-au oprit pe aeroport, înainte de îmbarcare, potrivit Daily Mail.

Mergea să se întâlnească cu sponsorul vizei sale. Avocatul lui, Marcus Session, spune că Pang aflase de curând, de la universitate, că viza de student îi expirase.

Ce spun autoritățile americane

Un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Securitate Internă a declarat că Pang a intrat legal în SUA în noiembrie 2023, cu un statut temporar care a expirat pe 5 septembrie 2024. Potrivit acestuia, baschetbalistul a acceptat plecarea voluntară și rămâne în custodia ICE până la expulzare.

Avocatul susține însă că ICE l-a pus pe Pang să semneze documentul de plecare voluntară și cere eliberarea lui pe cauțiune. Sportivul este ținut la Richwood Correctional Center, în Louisiana.

Universitatea, „profund îngrijorată”

Mississippi Valley State a transmis că urmărește îndeaproape situația și că îi va oferi studentului sprijinul necesar, pe măsură ce cazul evoluează.

Monroe University din New York, unde Pang a jucat înainte, a precizat că era pregătită încă din primăvară să transfere dosarul lui de imigrare la noua universitate. Cererea oficială a venit însă abia cu o zi înainte de declarație, iar Monroe respinge orice acuzație că nu și-ar fi făcut datoria.

Cine este Qingfang Pang

Pang a jucat baschet la două licee din zona New York: Christ the King, în Queens, și St. Benedict’s Prep, în Newark. A urmat două sezoane la Monroe University, apoi s-a transferat în această vară la Mississippi Valley State, o universitate istorică a comunității afro-americane care joacă în Southwestern Athletic Conference.

Nu este primul caz

Pang este unul dintre mai mulți baschetbaliști universitari reținuți de ICE în ultimele luni, dar singurul din prima divizie.

Aminata Seck, jucătoare la Kentucky State, a fost eliberată miercuri pe cauțiune, după două luni de detenție. Deng Deng, baschetbalist la Southern Connecticut State, arestat la începutul lui septembrie, a fost și el eliberat recent.

Ce urmează

Mai mulți membri ai Congresului american au acceptat să ceară informații despre cazul lui Pang, printre ei senatorul de Mississippi Roger Wicker.