Ritualul lui Zlatan continuă. Mașina de 3,6 milioane de euro cu care și-a serbat 45 de ani

Zlatan Ibrahimovic și-a sărbătorit ziua de 45 de ani cu un Ferrari F80, cel mai puternic model de stradă construit vreodată la Maranello. Prețul pornește de la aproximativ 3,6 milioane de euro.

45 yaşına giren İbrahimovic, kendisine Ferrari F80 hediye etti. ▬ 799 adet üretildi. ▬ Aracın değeri: 3.735.000 dolar. ▬ Beygir: 1.184 https://t.co/qOdlp3AbxJ — Gusholder Haber Bülteni (@gusholderhaber) October 3, 2026

Fostul fotbalist suedez a publicat pe rețelele sociale primele momente ale predării, potrivit Autoblog. Imaginile surprind și clipa în care este ridicată pânza de pe mașină.

Ibrahimovic a ales o caroserie gri închis mat, cu jante negre. În habitaclu iese în evidență scaunul șoferului, îmbrăcat în galben.

Sosirea mașinii nu a fost o surpriză totală

Cu ceva timp în urmă, suedezul publicase imagini alături de Flavio Manzoni, directorul de design al Ferrari. Acesta îi dăruise un desen cu dedicație care înfățișa chiar noul hypercar.

Pentru Ibrahimovic, ziua de 3 octombrie a devenit un adevărat ritual. Mai multe aniversări au fost marcate de un nou Ferrari. În garaj are deja Daytona SP3, LaFerrari, Monza SP2, SF90 Spider, 812 Competizione A, SF90 XX Spider și Purosangue.

F80 are însă un loc aparte. Este cel mai nou model din dinastia Ferrari în serie limitată, începută cu GTO din 1984. Linia a continuat cu F40, F50, Enzo și LaFerrari.

Diferența majoră față de predecesoare vine din motor. În locul unui V8 sau V12, Ferrari a montat un V6 biturbo de 3,0 litri, cu 900 CV. Acesta lucrează împreună cu un sistem hibrid care include o axă electrică și unitatea MGU-K.

Puterea totală ajunge la 1.200 CV, un record pentru un Ferrari de stradă. Tehnologia vine direct din cursele de anduranță, de la modelul 499P, protagonist la 24 de ore de la Le Mans.

F80 accelerează de la 0 la 100 km/h în 2,1 secunde. Atinge 200 km/h în 5,75 secunde, iar viteza maximă este de 350 km/h. Cutia de viteze este una F1, cu dublu ambreiaj și opt trepte.

Frânele au discuri din fibră de carbon, dezvoltate împreună cu Brembo. Structura combină fibra de carbon cu subșasiuri din aluminiu, fixate cu șuruburi din titan. Greutatea declarată, fără lichide, este de 1.525 kg.

La 250 km/h, mașina poate genera până la 1.050 kg de forță de apăsare. Ferrari va produce doar 799 de exemplare.