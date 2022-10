România câştigă cu 8-0 primul meci la turneul de calificare, contra Armeniei

În primul meci, disputat contra Armeniei, tricolorele au câştigat categoric, 8-0, şi se pregătesc pentru partida contra ţării gazdă, Albania, meci care se va disputa sâmbătă, 8 octombrie, de la ora 15:30.

Echipele aflate în Liga B sunt împărţite în trei grupe de câte patru echipe şi patru grupe de câte 3. Câştigătoarele de grupă promovează în Liga A la finalul turneului de calificare.

România U19 – Armenia U19 8-0 (5-0)

Au marcat: Horvath 6′, 58′, Jivan 7′, Borodi 35′, Bratu 45′, Pînzariu 55′ Botojel 69′, Sigheartău 90+3′

Echipele de start:

România U19: 1. Moşanu – 16. Toth, 3. Bratu, 2. Sigheartău, 8. Pînzariu – 13. Orban (6. Oneţ 46), 4. Botojel – 7. Jivan (11. Preda 46), 10. Roşu (15. Bede 60), 17. Horvath (20. Stancu 60) – 9. Borodi-cpt (18. Zanfir 70). Selecţioner: Massimo Pedrazzini

Rezerve: 12. Tankó – 5. Varo, 14. Neagu, 19. Ilie

Armenia U19: 12. Harutyunyan-cpt. – 8. Sahakyan, 14. Grigoryan, 3. Karapetyan, 2. Douzmanian – 20. Avetisyan, 5. Margaryan, 7. Sargsyan – 18. Galstyan, 9. Sayadyan, 10. Kostanyan. Selecţioner: Gagik Ter-Gevorgyan

Rezerve: 1. Sargsyan – 4. Gabrielyan, 6. Kassabian, 11. Avanesyan, 13. Davtyan, 15. Avetisyan, 17. Baghdasaryan, 19. Amiryan, 21. Katikyan

Programul meciurilor:

România WU19 – Armenia WU19 8-0 (5-0)

8 octombrie, ora 15:30: România WU19 – Albania WU19

11 octombrie, ora 15:30: Letonia WU19 – România WU19

Lotul convocat pentru această acţiune:

Portari: Diana Moşanu (ACS Vulpiţele Galbene), Reka Tanko (FK Csikszereda Miercurea Ciuc)

Fundaşi: Simona Sigheartău (AS FC Universitatea Olimpia Cluj), Cristina Botojel (AS FC Universitatea Olimpia Cluj), Andreea Pînzariu (AS FC Universitatea Cluj), Antonia Bratu (Politehnica Timişoara), Georgiana Burtea (FC Voluntari), Rebeca Neagu (AS FC Universitatea Cluj), Helga Varo(AS FC Universitatea Cluj), Gyorgyi Toth (ACS Vasas Femina)

Mijlocaşi: Daiana Oneţ (AS FC Universitatea Cluj), Anda Jivan, Clara Roşu (ambele Politehnica Timişoara), Aranka Orban, Anita Horvath (ambele ACS Vasas Femina), Daniela Preda (AFC Fair Play Joc Cinstit), Stancu Ioana (AFC Fair Play Joc Cinstit), Bede Karina (AS FC Universitatea Cluj)

Atacanţi: Mădălina Zanfir, Adina Borodi (AS FC Universitatea Cluj)